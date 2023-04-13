«Грибки» на площади Советской в Ялте будут спасать от летнего зноя

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициированного Президентом РФ нацпроекта «Жильё и городская среда» на благоустроенной площади Советская появились уникальные сооружения Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)«Грибки на площади Советской – это не просто зонтики, а многосложная конструкция вазонов с капельным орошением и генератором распылителя струй, чтобы летом в жару вся площадь была благоухающей», — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.