PNAS: сон блокирует нежелательные воспоминания

Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что связь между плохим сном и проблемами психического здоровья может быть обусловлена нарушениями работы участков мозга, которые отвечают за подавление нежелательных воспоминаний.
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