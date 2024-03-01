Золото достигло пика за месяц на данных по инфляции в США

Золото достигло самого высокого уровня закрытия за месяц после того, как показатель инфляции в США оправдал консенсус-прогнозы, оставляя открытой возможность снижения процентных ставок ФРС позднее в этом году, пишет Bloomberg.
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