Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото достигло пика за месяц на данных по инфляции в США

Золото достигло самого высокого уровня закрытия за месяц после того, как показатель инфляции в США оправдал консенсус-прогнозы, оставляя открытой возможность снижения процентных ставок ФРС позднее в этом году, пишет Bloomberg.

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