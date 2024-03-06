Прогноз: женщины станут «дальнобойщицами»

Многие традиционно мужские профессии уже довольно давно перестали таковыми быть фактически. Прекрасный пол не только красив и изящен, но и проявляет большую дисциплину, ответственность и может работать наравне с мужичинами, доказывая свою … .
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