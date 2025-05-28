Сказать, что они (западные политические элиты) нас «не любят», это ничего не сказать. С нелюбовью смириться, пусть и нелегко, но можно.
Анатомия русофобии
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Сказать, что они (западные политические элиты) нас «не любят», это ничего не сказать. С нелюбовью смириться, пусть и нелегко, но можно.
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