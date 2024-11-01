В Башкирии ИИ впервые сделал анализ рентгеновского снимка пациента

Заключение от цифрового ассистента получили специалисты городской больницы № 21 в Башкирии, отправив рентгеновский снимок органов грудной клетки пациента на платформу «МосМедИИ», сообщило 1 октября интернет-издание AI-News.
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