Врач Аникина перечислила факторы, которые провоцируют мигрень

Существуют триггеры, усиливающие болезненное состояние У мигрени могут быть разные причины, но существуют триггеры, которые усиливают болезненное состояние, сказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники Доктора Аникиной» Марина Аникина.