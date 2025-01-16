Врач Аникина перечислила факторы, которые провоцируют мигрень

Существуют триггеры, усиливающие болезненное состояние У мигрени могут быть разные причины, но существуют триггеры, которые усиливают болезненное состояние, сказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники Доктора Аникиной» Марина Аникина.
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