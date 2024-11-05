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Вокзал Керчи

Вокзал Керчи

124 года здание сохраняло архитектурный облик, несмотря на прошедшую войну, реконструкции и ремонты. В 2024 году принято решение об очередной реконструкции здания железнодорожного вокзала города Керчь, при которой, в связи с удешевлением проекта, решено снести лепной парапет, обрамляющий периметр здания на уровне крыши.

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