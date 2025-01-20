Продюсер Рудченко заявил, что Макаревич* может переехать в США

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что российский певец Андрей Макаревич* может готовить запасной план для возможного переезда, продавая имущество в Израиле.
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