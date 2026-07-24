На Купянском направлении серьезной проблемой для формирований киевского режима стали модифицированные российские дроны Об этом в эфире Deutsche Welle (в РФ медиа-группа нежелательная организация) заявил первый замкомандира, начальник штаба 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия» Максим Голубок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».