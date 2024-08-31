Антиэйджинг и питание.

Возможно ли с помощью питания влиять на холестерин, и соответственно на продление молодости? Есть многочисленные медицинские исследования о том, что питание лишь частично влияет на холестерин в крови ( на 20% по статистике.
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