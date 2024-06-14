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ТАСС: Маск надеется, что на заводах Tesla будут работать тысячи роботов Optimus

ТАСС: Маск надеется, что на заводах Tesla будут работать тысячи роботов Optimus

Заводы Tesla скоро будут оснащены несколькими тысячами человекоподобных роботов Optimus. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы автомобильной компании Илона Маска, которое он сделал на ежегодном собрании акционеров в Остине, штат Техас.

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