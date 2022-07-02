Пиво, сидр и пуаре: есть ли место народным пузырькам на высокой кухне?

Лето в Питере уже не первый год идет не по канону — то у нас ковид, то… Но календарь не обманешь, и вместе с неубиваемыми «Алыми парусами» приходят пивные фестивали, шашлыки с (без)алкогольным пенистым и все более любимые пузырьки холодных сидров.