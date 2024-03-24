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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Чрезвычайно важный результат – мы очень давно не демонстрировали темп, который бы позволял победить «Ред Булл»

Пилот «Феррари» отметил, что в результате гонки в Мельбурне его радует не только дубль команды, но и темп, продемонстрированный по ходу и заезда, и всего уик-энда в целом.

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