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Более 40% пациентов с раком страдают от хронической болезненной периферической невропатии после химиотерапии

Международная группа исследователей провела анализ данных, опубликованных в Regional Anesthesia & Pain Medicine, чтобы оценить глобальную распространенность хронической болезненной периферической невропатии (ХБПН) у пациентов с раком, проходящих химиотерапию.

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