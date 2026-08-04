В Карагандинской области ремонтируют дорогу Караганда – Калинино – Акбастау – Суыксу

В Карагандинской области продолжается ремонт дорог к отдалённым населённым пунктам. В Бухар-Жырауском районе завершено асфальтирование пятикилометрового участка дороги от Акбастау до села Суыксу, где жители занимаются животноводством и производством сельхозпродукции, передает inKaragandy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии