В Карагандинской области ремонтируют дорогу Караганда – Калинино – Акбастау – Суыксу

В Карагандинской области продолжается ремонт дорог к отдалённым населённым пунктам. В Бухар-Жырауском районе завершено асфальтирование пятикилометрового участка дороги от Акбастау до села Суыксу, где жители занимаются животноводством и производством сельхозпродукции, передает inKaragandy.