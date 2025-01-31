Музыкальные образы легли в основу концепции будущего офисно-культурного кластера им. Иосифа Кобзона

Архитектурная концепция первого этапа многофункционального центра с офисами класса А и трансформируемым артхабом имени Иосифа Давыдовича Кобзона строится на ассоциациях с музыкой, что отразится на оформлении фасадов.
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