Генерал Кривонос: В успехах ударов ВС РФ виноваты политики Киева

Российские военные знают о местоположении всех критических объектов на территории Украины, так как украинские политические деятели проявили халатность, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».
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