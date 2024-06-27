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Царьград

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Дело об убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" передано в суд

Дело об убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" передано в суд

После преступления наёмник планировал скрыться в Швейцарии транзитом через Турцию.Замначальника отдела мобилизации мэрии Краснодара Станислав Ржицкий был застрелен утром 10 июля 2023 года во время пробежки на "Затоне".

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