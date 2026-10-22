В результате атак ВСУ в Запорожской области повреждено 98% высоковольтного и 25% низковольтного энергетического оборудования.
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И что, мы должны укрожопым за ваш отчёт о поражении 98% энерго оборудования аплодировать, или вы писали , аж три одинаковых абзаца, в штаб ВСУ?