Новые цифровые возможности появились у жителей и многочисленных гостей Осташкова. Теперь горожанам и путешественникам в районе речного вокзала стал доступен мобильный интернет на скорости до 45 Мбит/с, а зона покрытия увеличилась на 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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