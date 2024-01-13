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Экс-теннисист Кафельников назвал нулевой вероятность "русского" финала на AO

Экс-теннисист Кафельников назвал нулевой вероятность "русского" финала на AO

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о подготовке российских теннисистов к первому в 2024 году турниру серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), а также признался, что не верит в то, что в одном из финалов сойдутся представители России.

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