«Брат мать гнобит и жизни ей не дает, поэтому она хочет жить со мной и гнобить меня!» – жалуется Кристина— …Нас у мамы двое детей: любимый младший сынок Юрочка, и я, «эта, как там тебя», – рассказывает тридцатипятилетняя Кристина.