Директор ЦРУ Бернс рассказал о «слишком здоровом» Путине и пожаловался на седину после переговоров с Россией

Он отметил, что ходит много слухов о здоровье президента РФДиректор Уильям Бернс заявил, что вокруг здоровья президента РФ Владимира Путина ходит много слухов, но вопреки им российский лидер «слишком здоров».
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