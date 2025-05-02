Режим искусственного интеллекта Google получает расширенный доступ и дополнительные функции

Google расширяет доступ к режиму AI Mode - экспериментальной функции,позволяющей пользователям задавать сложные многокомпонентные вопросы и последующие действия для более глубокого изучения темы прямо в Поиске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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