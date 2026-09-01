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Царьград

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АТОР сообщил о самом дешевом летнем туре из Москвы в Сочи за 15 тыс.

АТОР сообщил о самом дешевом летнем туре из Москвы в Сочи за 15 тыс.

Ассоциация туроператоров России озвучила самые бюджетные туры этого лета. Поездка двоих из Москвы в Сочи с проживанием "без звезд" обходится в 15,1 тысячи рублей.

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