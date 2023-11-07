МЧС: пострадавших от пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ нет

В результате крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ пострадавших не обнаружили. Огнеборцы смогли локализовать возгорание, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин.
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