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CFTC подала ходатайство об отклонении иска CME по поводу бессрочных фьючерсов на криптовалюту

CFTC подала ходатайство об отклонении иска CME по поводу бессрочных фьючерсов на криптовалюту

В среду Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в федеральный суд США с просьбой отклонить иск CME Group по поводу одобрения агентством бессрочных фьючерсов на криптовалюту.

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