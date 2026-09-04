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ИА Регнум

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Средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей в 20 отраслях России

Средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей в 20 отраслях России

Средняя зарплата в июне превысила 200 тыс. рублей в 20 отраслях российской экономики. Это следует из статистических данных.

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