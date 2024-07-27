Франкенштейн, его Невеста и Ласка — тизер-трейлер анимационных «Монстров-ко...

Франкенштейн, его Невеста и Ласка — тизер-трейлер анимационных «Монстров-коммандос» Джеймса ГаннаDC и WB выпустили тизер-трейлер анимационного сериала «Монстры-коммандос», все эпизоды которого написал и поставил Джеймс Ганн.