Франкенштейн, его Невеста и Ласка — тизер-трейлер анимационных «Монстров-ко...

Франкенштейн, его Невеста и Ласка — тизер-трейлер анимационных «Монстров-коммандос» Джеймса ГаннаDC и WB выпустили тизер-трейлер анимационного сериала «Монстры-коммандос», все эпизоды которого написал и поставил Джеймс Ганн.
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