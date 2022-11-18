Замглавы МИД Рябков: Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Бута

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена россиянина Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, на одного из американских граждан.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена россиянина Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, на одного из американских граждан.
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