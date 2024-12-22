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На 90-м году жизни Наталья Фатеева продолжает битву с коммунальными счетами

На 90-м году жизни Наталья Фатеева продолжает битву с коммунальными счетами

Советская и российская актриса Наталья Фатеева, известная по фильмам «Три плюс два» и многим другим, вынуждена вести затворнический образ жизни из-за угрожающих писем, связанных с платежами за капитальный ремонт.

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