На 90-м году жизни Наталья Фатеева продолжает битву с коммунальными счетами

Советская и российская актриса Наталья Фатеева, известная по фильмам «Три плюс два» и многим другим, вынуждена вести затворнический образ жизни из-за угрожающих писем, связанных с платежами за капитальный ремонт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии