Почему Россия не будет спасать Украину морозной зимой

Темы дняПолитикаПочему Россия не будет спасать Украину морозной зимой "Если должна вмэрзнуть - пусть вмэрзнет." Решение принято. Время жалости, альтруизма и помощи закончилось.Вернуться к статье4115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрПора заканчивать с благотворительностью для украины. Не замерзнут не беспокойтесь. Но возможно мозги включатсяbianka БелаяПросто - не беспокойтесь. Замерзать или нет- их собственное дело. Может, кизяками отапливаться будут, может, мебель рубить. Может, в Африку побегут, безвиз же. Нас это не касается.Михаил АндреевНе включатся. Ибо там всё протухло.Татьяна Чайка«Спасение утопающих,дело рук самих утопающих»,тут уж спасайся кто может))))Конкретно За Россию лишь Донбасс и всегда так было(даже в СССР).Нас «донецких»всегда воспринимали на Украине неоднозначно,с пренебрежением.Хотя Донбасс всегда давал в казну»львиную долю»)))Олег Ивановичответ прост: а на х.... они нужны! Есть пиндосия, есть гейропа, они туда стремятся.Валера ЮшковЛогично, но политики могут всё изменить. У них 7 пятниц на неделе.VGVasily Golov1.Как отметил глава Нафтагаза,ПГХ заполнены до нормы. 2. с 01.10.2021г тариф на газ повышается для населения Украины на 40%.Такова цена независимости.Реверс из Словакии и Польши дорожает до 550$ 2.Что такое выручать Украину?Увеличить объема транзита.Увеличить платежи за транзит,увеличить финансирование ВСУ? Потом оккупант и агрессор не обязан выручать "врага". Украина воюет на всех фронтах с Россией.Пора знать,что за Крым Россия заплатила до 80 млрд$.Аренда 100млн$,скидка на газ по 100$ за 1 тыс куб.м.Украина по такой скидке получила 550 млрд куб.м.Закупки продукции у Украины доходили до 27 млрд$/год.Сегодня 4 млрд. 3.Россия до сих пор молчит о долге в 3 с лишним млрд$. Лондонский высокий суд использует молчание России. С 2018г молчание полное.Сами даем повод наезда. 4.Агрессор до сих пор торгует со словесным врагом.Объем до 11 млрд$. Доллар вражиной не пахнет.Как бы в угаре душу не продать! 5.Какая независимость и чем она выражается?Украина зависима энергетически,финансово,в оборонной политики.в промышленности,от притока валюты ,получаемой от заробичан.Этим поддерживается курс гривны.Она независима от собственных законов.Создана вертикаль власти националистических организаций и с ними беззаконие.Убийцы идут в чиновники или гуляют по Крещатику.Не найдены виновные в сжигании 46 чел в Одессе.ММарияБеда Украины в том, что без Крыма она не нужна Пиндосам. А без трубы -Гейропке. Меньше всего она нужна России без того и другого. А территория.... так у нас за Уралом 10 Украин!!! Их надо осваивать!!!!Wladimir СоснинЗае.....ли уже Украиной!Больше видать забот нет у холуев.Лучше бы подумали от чего такие выборы у нас с таким фантастическим результатом?СергейВова, пососи и успокойся.Wladimir СоснинКаждый видит то,что больше его интересует. Ты пидорок сосёшь?Откуда ТЫ с такой самодовольной харей выискался-то? Так и просишь в морду.Poma PomakСвое любимое дело не предлагай другим. Потом будешь обижаться .ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!ЛБЛюдмила Боченковавчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!VGVasily GolovКиев на волне «оранжевой революции» начал свою первую газовую войну с Москвой. Тогда «несправедливая» цена на газ составляла страшно вспомнить 50 долларов за 1 000 кубов. Это была не только самая низкая цена на голубое топливо в Европе, но и она была жестко привязана на будущее до 2009 года. С каждым годом разница в цене между европейской и «кучмовской» ценой росла вслед за ростом стоимости нефти.Виктор ВасиленкоЗа что боролись - на то и напоролись ...ВладимирИнтересно, а в Украине знают, что им осталось жить недолго? Что-то мы их всё хороним и хороним каждый год, а они всё живут и живут, назло врагам. Также как и доллар уже лет 20 назад вместе с Леонтьевым похоронили и давно хороним. А доллару фиолетово наши похороны его же.Вадим АбдурашитовЕсли уж пишешь "В Украине", то имя своё пиши ВОЛОДИМИР!ВладимирА ты не знаешь, что Украина - это страна, а не направление? Учи русский, хотя тебе это не надо, судя по фамилии.МихаилУкраина (не хочу называть её государство) за тридцать лет существования превратилась в скотный двор мелкого рогатого скота. Ничего, кроме вони от неё нет. Эта вонь распространилась уже по всему миру. И, кстати, то количество газа, которое вырабатывает этот скотный двор, а это H2S (сероводород), вполне хватит на обеспечение самого этого скотного двора.Леонид БуравлевОбижаете малый рогатый скот!)) Вся усраина грязный и запущенный СВИНАРНИК, переполненный больными и дохлыми животными!)))Poma PomakДуравлевы только и могут оскорблять целый народ. сам же просто чмо и не более.!Михаил АндреевЭтот ,,народ,, сам себя опустил ниже городской канализации. ,,Украинец,, стало словом ругательным . Это ,как назвать себя свиньёй.VVsevolodДай-то Бог! Посмотрим.Poma PomakPotap1956 Ты лучше узнай сколько долг у Америки ? Коррупция в России намного выше а может быть даже выше чем везде на земле.!! попа ты должен знать еще что на газ для населения нам поднимут еще цену и не хило.,, Сколько процентов заводов в России стоят разваленные с времен СССР - где то 70%,, и короче посмотрим на твой треп что будет в 22-23 г г. Тебе даже год.скидки.!Михаил Андреев,,Сколько процентов заводов в России стоят разваленные с времен СССР - где то 70%....,, )))) Да да мы уже давно развалились и умерли. ))) А это всё ,,Мосфильм,,. https://sdelanounas.ru/Вадим АбдурашитовВидимо пендосовской википедии начитался, все знаешь про коррупцию!TAYPANПравильно всё. Никакие хохлопёры нам не братья - продажные, гнилые, жадные свиньи и попрошайки. Когда шёл по транзиту газ в Европу в полном объёме, они в наглую воровали и качали в свои хранилища, а длинная коса Тимошкина открыто заявляла, что они воруют и будут воровать НАШ газ. Эти хохлозасранцы так и не вернули нам 3,5 млрд. долларов, полагая, что это уплата за непоставленный газ. Не хрен их жалеть - они обнаглели до мозга костей. Надо вообще ВСЕ поставки прекратить, торговлю с ними свернуть и в Россию не одну хохлобендеровскую суку не пускать. А, что замёрзнут - по ... , Вам по пояс будет. Пусть топят мебелью, каштанами, жрут жёлуди и пьют свою хгорилку, ну и скачут, ибо, как они орали: ,, Кто не скачет, тот москаль !,, - пусть греются гоблины. Назад возврата нет - ,, з Новым Раком, пошли на ФИГ !,,ААлексейэто окраина потеряла Россию. Теперь русские реально мягко говоря не любят тех, кто называет себя окраинцами. окраинцы это сепары, предавшие русских в Талергофе и Терезине. окраинцы это аналог ренегатов при реконкисте.Гламозда Сергейвообщем запасаемся попкорном....WWaleryОни совсем съехали с рельс - "агрессор" их отапливать должен? Всегда и везде это делают в обратном порядке...Артем ЕфремовПомните? - Запад нам поможет ! Пусть помогают ! Украине ВСЕ должны , с чего вдруг. На Россию льют помои , а мы им помогай. Обрыдло уже это Гуляй Поле ...Лариса ФомичеваЗначит,Украину сдадут? И что же дальше? Она сядет нам на шею? А какие ещё варианты?ЮРЮрий Викторович Рыбаков... и так уже 7 лет подряд. Ребята, ничего не случится - не распадется украина, фантиков дадут асш или их европейские лимитрофы - конечно, свое потом вернут. У асш сейчас стоит задача - не дать славянам вести диалог - да, Беларусь они прое... упустили, но ничего - будут еще попытки, а руину не отдадут. Здесь будет либо пустыня либо анти Россия и никак иначе запад это не видит. А бумаги напечатать - это сколько угодно ведь за обесценивание этой бумаги будут платить все и Россия в том числе. Можете конечно поспорить, однако - есть рост на продукты питания, стройматериалы, газ, многие ТНП однако цена нефти стабильна, цена золота стабильна. И есть куча примеров благодаря которым становится понятна одна простая штука - пока не произойдет переход на твердые денежные единицы - золото, серебро ... никаких глобальных изменений не будет - и абсолютно все страны мира будут оплачивать инфляцию из асш и громко молчать в тряпку. А место украны определяет не Россия и не европа. ... в следующем году будет ровно то же самоеВладимирКакие фантики? Фантики - это рубли. Тебе за этими фантиками (которые весь мир купили, в том числе и наших чиновников на корню) ещё гоняться и гоняться. Они крепче в сотни раз нашей прогнившей и обесценивающейся валюты.Комментировать
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