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Почему Россия не будет спасать Украину морозной зимой

Почему Россия не будет спасать Украину морозной зимой

"Если должна вмэрзнуть - пусть вмэрзнет." Решение принято. Время жалости, альтруизма и помощи закончилось.

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Александр
Пора заканчивать с благотворительностью для украины. Не замерзнут не беспокойтесь. Но возможно мозги включатся
bianka Белая
Просто - не беспокойтесь. Замерзать или нет- их собственное дело. Может, кизяками отапливаться будут, может, мебель рубить. Может, в Африку побегут, безвиз же. Нас это не касается.
Михаил Андреев
Не включатся. Ибо там всё протухло.
Татьяна Чайка
«Спасение утопающих,дело рук самих утопающих»,тут уж спасайся кто может))))Конкретно За Россию лишь Донбасс и всегда так было(даже в СССР).Нас «донецких»всегда воспринимали на Украине неоднозначно,с пренебрежением.Хотя Донбасс всегда давал в казну»львиную долю»)))
Олег Иванович
ответ прост: а на х.... они нужны! Есть пиндосия, есть гейропа, они туда стремятся.
Валера Юшков
Логично, но политики могут всё изменить. У них 7 пятниц на неделе.
Vasily Golov
1.Как отметил глава Нафтагаза,ПГХ заполнены до нормы. 2. с 01.10.2021г тариф на газ повышается для населения Украины на 40%.Такова цена независимости.Реверс из Словакии и Польши дорожает до 550$ 2.Что такое выручать Украину?Увеличить объема транзита.Увеличить платежи за транзит,увеличить финансирование ВСУ? Потом оккупант и агрессор не обязан выручать "врага". Украина воюет на всех фронтах с Россией.Пора знать,что за Крым Россия заплатила до 80 млрд$.Аренда 100млн$,скидка на газ по 100$ за 1 тыс куб.м.Украина по такой скидке получила 550 млрд куб.м.Закупки продукции у Украины доходили до 27 млрд$/год.Сегодня 4 млрд. 3.Россия до сих пор молчит о долге в 3 с лишним млрд$. Лондонский высокий суд использует молчание России. С 2018г молчание полное.Сами даем повод наезда. 4.Агрессор до сих пор торгует со словесным врагом.Объем до 11 млрд$. Доллар вражиной не пахнет.Как бы в угаре душу не продать! 5.Какая независимость и чем она выражается?Украина зависима энергетически,финансово,в оборонной политики.в промышленности,от притока валюты ,получаемой от заробичан.Этим поддерживается курс гривны.Она независима от собственных законов.Создана вертикаль власти националистических организаций и с ними беззаконие.Убийцы идут в чиновники или гуляют по Крещатику.Не найдены виновные в сжигании 46 чел в Одессе.
Мария
Беда Украины в том, что без Крыма она не нужна Пиндосам. А без трубы -Гейропке. Меньше всего она нужна России без того и другого. А территория.... так у нас за Уралом 10 Украин!!! Их надо осваивать!!!!
Wladimir Соснин
Зае.....ли уже Украиной!Больше видать забот нет у холуев.Лучше бы подумали от чего такие выборы у нас с таким фантастическим результатом?
Сергей
Вова, пососи и успокойся.
Wladimir Соснин
Каждый видит то,что больше его интересует. Ты пидорок сосёшь?Откуда ТЫ с такой самодовольной харей выискался-то? Так и просишь в морду.
Poma Pomak
Свое любимое дело не предлагай другим. Потом будешь обижаться .
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Людмила Боченкова
вчера колония украина сообщила что готова на 98% с копейками к отопительному сезону!видно соломы и кизяка заготовили предостаточно!!!
Vasily Golov
Киев на волне «оранжевой революции» начал свою первую газовую войну с Москвой. Тогда «несправедливая» цена на газ составляла страшно вспомнить 50 долларов за 1 000 кубов. Это была не только самая низкая цена на голубое топливо в Европе, но и она была жестко привязана на будущее до 2009 года. С каждым годом разница в цене между европейской и «кучмовской» ценой росла вслед за ростом стоимости нефти.
Виктор Василенко
За что боролись - на то и напоролись ...
Владимир
Интересно, а в Украине знают, что им осталось жить недолго? Что-то мы их всё хороним и хороним каждый год, а они всё живут и живут, назло врагам. Также как и доллар уже лет 20 назад вместе с Леонтьевым похоронили и давно хороним. А доллару фиолетово наши похороны его же.
Вадим Абдурашитов
Если уж пишешь "В Украине", то имя своё пиши ВОЛОДИМИР!
Владимир
А ты не знаешь, что Украина - это страна, а не направление? Учи русский, хотя тебе это не надо, судя по фамилии.
Михаил
Украина (не хочу называть её государство) за тридцать лет существования превратилась в скотный двор мелкого рогатого скота. Ничего, кроме вони от неё нет. Эта вонь распространилась уже по всему миру. И, кстати, то количество газа, которое вырабатывает этот скотный двор, а это H2S (сероводород), вполне хватит на обеспечение самого этого скотного двора.
Леонид Буравлев
Обижаете малый рогатый скот!)) Вся усраина грязный и запущенный СВИНАРНИК, переполненный больными и дохлыми животными!)))
Poma Pomak
Дуравлевы только и могут оскорблять целый народ. сам же просто чмо и не более.!
Михаил Андреев
Этот ,,народ,, сам себя опустил ниже городской канализации. ,,Украинец,, стало словом ругательным . Это ,как назвать себя свиньёй.
Vsevolod
Дай-то Бог! Посмотрим.
Poma Pomak
Potap1956 Ты лучше узнай сколько долг у Америки ? Коррупция в России намного выше а может быть даже выше чем везде на земле.!! попа ты должен знать еще что на газ для населения нам поднимут еще цену и не хило.,, Сколько процентов заводов в России стоят разваленные с времен СССР - где то 70%,, и короче посмотрим на твой треп что будет в 22-23 г г. Тебе даже год.скидки.!
Михаил Андреев
,,Сколько процентов заводов в России стоят разваленные с времен СССР - где то 70%....,, )))) Да да мы уже давно развалились и умерли. ))) А это всё ,,Мосфильм,,. https://sdelanounas.ru/
Вадим Абдурашитов
Видимо пендосовской википедии начитался, все знаешь про коррупцию!
TAYPAN
Правильно всё. Никакие хохлопёры нам не братья - продажные, гнилые, жадные свиньи и попрошайки. Когда шёл по транзиту газ в Европу в полном объёме, они в наглую воровали и качали в свои хранилища, а длинная коса Тимошкина открыто заявляла, что они воруют и будут воровать НАШ газ. Эти хохлозасранцы так и не вернули нам 3,5 млрд. долларов, полагая, что это уплата за непоставленный газ. Не хрен их жалеть - они обнаглели до мозга костей. Надо вообще ВСЕ поставки прекратить, торговлю с ними свернуть и в Россию не одну хохлобендеровскую суку не пускать. А, что замёрзнут - по ... , Вам по пояс будет. Пусть топят мебелью, каштанами, жрут жёлуди и пьют свою хгорилку, ну и скачут, ибо, как они орали: ,, Кто не скачет, тот москаль !,, - пусть греются гоблины. Назад возврата нет - ,, з Новым Раком, пошли на ФИГ !,,
Алексей
это окраина потеряла Россию. Теперь русские реально мягко говоря не любят тех, кто называет себя окраинцами. окраинцы это сепары, предавшие русских в Талергофе и Терезине. окраинцы это аналог ренегатов при реконкисте.
Гламозда Сергей
вообщем запасаемся попкорном....
Walery
Они совсем съехали с рельс - "агрессор" их отапливать должен? Всегда и везде это делают в обратном порядке...
Артем Ефремов
Помните? - Запад нам поможет ! Пусть помогают ! Украине ВСЕ должны , с чего вдруг. На Россию льют помои , а мы им помогай. Обрыдло уже это Гуляй Поле ...
Лариса Фомичева
Значит,Украину сдадут? И что же дальше? Она сядет нам на шею? А какие ещё варианты?
Юрий Викторович Рыбаков
... и так уже 7 лет подряд. Ребята, ничего не случится - не распадется украина, фантиков дадут асш или их европейские лимитрофы - конечно, свое потом вернут. У асш сейчас стоит задача - не дать славянам вести диалог - да, Беларусь они прое... упустили, но ничего - будут еще попытки, а руину не отдадут. Здесь будет либо пустыня либо анти Россия и никак иначе запад это не видит. А бумаги напечатать - это сколько угодно ведь за обесценивание этой бумаги будут платить все и Россия в том числе. Можете конечно поспорить, однако - есть рост на продукты питания, стройматериалы, газ, многие ТНП однако цена нефти стабильна, цена золота стабильна. И есть куча примеров благодаря которым становится понятна одна простая штука - пока не произойдет переход на твердые денежные единицы - золото, серебро ... никаких глобальных изменений не будет - и абсолютно все страны мира будут оплачивать инфляцию из асш и громко молчать в тряпку. А место украны определяет не Россия и не европа. ... в следующем году будет ровно то же самое
Владимир
Какие фантики? Фантики - это рубли. Тебе за этими фантиками (которые весь мир купили, в том числе и наших чиновников на корню) ещё гоняться и гоняться. Они крепче в сотни раз нашей прогнившей и обесценивающейся валюты.

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