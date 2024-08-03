Проблемы с выпуском Meteor Lake могли заставить Intel быстрее налаживать производс...

Проблемы с выпуском Meteor Lake могли заставить Intel быстрее налаживать производство этих процессоров в ИрландииНе все возможные проблемы на квартальном отчётном мероприятии Intel проговаривались чётко, а потому некоторых авторов сопутствующих новостных материалов ждали своеобразные сюрпризы.