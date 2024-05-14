Reuters: глава Госдепа Блинкен в Киеве обсудит с Зеленским поддержку Украины

Делегация США прибыла в Киев. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки со стороны Запада на фоне тяжелой обстановки на поле боя, сообщило агентство Reuters.
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