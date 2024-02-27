Смерть Алексея Навального: это были британцы!

Смерть в отдаленной Ямало-Ненецкой колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального вызвала целый ряд согласованных комментариев западных лидеров первой величины, осуждавших Путина за убийство активистов, выступающих против его правления.
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