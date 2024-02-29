В Крыму сработала система ПВО

В Крыму сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщило Минобороны России, около 15:45 по московскому времени над полуостровом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого Киев планировал атаковать объекты на российской территории.
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