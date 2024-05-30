Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Вера Ванидовская Я думаю, что Кот это сам пишет, исходя из материалов интернета.

brigadier21 Snytsarienko Возможно и так, мне трудно судить без прямых данных. Ну уж что кияне не радуются, а тем паче не скачут от восторга - это факт, прочувствовали в полной мере, каково это - быть в состоянии вечного ожидания прилётов...