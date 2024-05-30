Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Юрий Кот "Привет, брат. Температура по нашей палате "Украина" в порядке нормы. Идейных тупых нацистов выгребли.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Я думаю, что Кот это сам пишет, исходя из материалов интернета.
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11 час.
brigadier21 Snytsarienko
Возможно и так, мне трудно судить без прямых данных. Ну уж что кияне не радуются, а тем паче не скачут от восторга - это факт, прочувствовали в полной мере, каково это - быть в состоянии вечного ожидания прилётов...
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9 час.
Леонид Руси
Вот как интересно жить небратьям... А у нас такое только после революции семнадцатого года было. Ну чтож... пусть пишут романы для потомков о том как пагубно сказывается есть сало. Мозги у хохлов совсем жиром затекли... Завязывайте хавать сало, дебилоиды )))
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9 час.

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