Армения считает возможным заключение мира с Азербайджаном в ближайшее время

Ереван считает возможным подписание мирного договора с Баку в скором времени. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян, передает ТАСС.
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