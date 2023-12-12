Минздрав пообещал купить слепнущей иркутянке препарат за 60 миллионов рублей

В Приангарье приобретут дорогостоящий препарат для иркутянки за счет средств областного бюджета. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов по поручению главы региона Игоря Кобзева провел встречу с девушкой, у которой из-за редкого генетического заболевания ухудшается зрение, сообщает областное правительство.