Перспективные комплексы высокоточного оружия большой дальности: «Искандер-1000», «Кинжал-М» и «Кинжал-МД»

Предположительно, изображение ракеты ОТРК «Искандер-1000». Изображение MilitaryRussia.Ru В ходе проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине высокоточное оружие (ВТО) большой дальности применяется в таких количествах, в каких оно ни разу не применялось ранее.
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