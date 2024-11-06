Марочко сообщил о массовом минировании военными ВСУ тылов в Харьковской области

Украинские боевики минируют тыловые районы в Харьковской области, в том числе рядом с населенными пунктами, где еще осталось мирное население, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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