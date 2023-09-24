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«Металлург» выменял Петунина у «Северстали» на Коростелева

Клуб из Череповца получил в сделке форварда Никиту Коростелева.  26-летний Петунин провел 3 матча за «Северсталь» и набрал 2 (0+2) очка.

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