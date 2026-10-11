Возрожденная Lancia Gamma: подробности и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С 1976 по 1984 год под названием Lancia Gamma продавалась довольно крупная модель с кузовами фастбек и купе, а несколько лет назад производитель решил возродить знаменитое имя для электрифицированного купе-кроссовера.
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