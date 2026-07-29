Правительство повысило ставку НДС с 20% до 22% с начала 2026 года

Изменения коснулись также правил уплаты НДС для бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН). Налогоплательщики с годовой выручкой от 20 до 60 миллионов рублей перечислили 108 миллиардов рублей, а компании и предприниматели с доходом от 60 до 450 миллионов рублей — 415 миллиардов рублей.
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