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Регионы России

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Правительство повысило ставку НДС с 20% до 22% с начала 2026 года

Правительство повысило ставку НДС с 20% до 22% с начала 2026 года

Изменения коснулись также правил уплаты НДС для бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН). Налогоплательщики с годовой выручкой от 20 до 60 миллионов рублей перечислили 108 миллиардов рублей, а компании и предприниматели с доходом от 60 до 450 миллионов рублей — 415 миллиардов рублей.

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