Правительство повысило ставку НДС с 20% до 22% с начала 2026 года

Изменения коснулись также правил уплаты НДС для бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН). Налогоплательщики с годовой выручкой от 20 до 60 миллионов рублей перечислили 108 миллиардов рублей, а компании и предприниматели с доходом от 60 до 450 миллионов рублей — 415 миллиардов рублей.