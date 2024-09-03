Самый выносливый седан в мире привезли в Россию: известна цена

В России в продаже появились новые импортные седаны по цене 3 499 000 рублей. Эксперты портала iSeeCars признали этот автомобиль самым долговечным седаном на рынке, который чаще других без серьезных ремонтов проезжает более 400 тыс.
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