Бывшая главная роза Грузии Михаил Саакашвили, попавший на родине в заточение, обратился к администрации Украины с призывом организовать полномасштабную интервенцию в Грузию с целью его освобождения.
Саакашвили хочет, чтобы из тюрьмы его освободили ВСУ
Комментарии
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Мария Беликова
Человек на своём месте!
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13 час.
Валерий Авгур
у ССукишвилли галстуки на завтрак кончились?Кющай дарагой то что дают,пей Минассали закусывай Минасрали,бон аппетито.
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12 час.
Александр Веревкин
А что, это вполне реально.Только ждать долго придется, когда у украины появятся теперь вооруженные силы, да и появятся ли вообще...
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8 час.
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