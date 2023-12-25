Саакашвили хочет, чтобы из тюрьмы его освободили ВСУ

у ССукишвилли галстуки на завтрак кончились?Кющай дарагой то что дают,пей Минассали закусывай Минасрали,бон аппетито.

Александр Веревкин

А что, это вполне реально.Только ждать долго придется, когда у украины появятся теперь вооруженные силы, да и появятся ли вообще...