"Nothing Is 100%": CZ Warns Bitcoin Holders After $89 Million Coldcard Wallet Exploit Update (1030ET): A third wave of thefts against Bitcoin wallets built on flawed Coldcard firmware ran through Saturday morning, lifting observed losses to roughly 1,367 BTC - close to $89 million - drained from 4,585 addresses since Thursday.
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