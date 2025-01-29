Эксперты рассказали, что усугубило разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе

Изменение климата повысило вероятность возникновения крупных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, в результате которых в январе погибли по меньшей мере 29 человек, говорится в анализе ведущей научной сети, опубликованном во вторник, сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.