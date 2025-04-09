Эксперт предсказывает рекордные выплаты — кто получит больше всех? Экономист Игорь Балынин из Финансового университета при Правительстве РФ… Зарплатный прорыв: как изменятся доходы россиян к концу 2025 года .
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